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مشروع تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان ومنطقة استثمارية على بحيرة عين الحياة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:00 ص
مشروع تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان ومنطقة استثمارية على بحيرة عين الحياة مشروع تلال الفسطاط
كتب سيد الخلفاوى

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تخطى الدولة بخطوات سريعة للانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات قومية، ومن بينها حديقة تلال الفسطاط الجارى تنفيذها بمنطقة مصر القديمة المحيطة لمتحف الحضارة المصرية، على مساحة 500 فدان لتكون الأضخم فى الشرق الأوسط.
 
ويوضح اليوم السابع، تفاصيل المشروع فى النقاط التالية:
 
يضم المشروع 8 مناطق مختلفة الأنشطة على كامل المساحة
 
إنشاء ساحة مسجد عمرو بن العاص على مساحة 12 ألف م2. 
 
منطقة التلال تنقسم إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات تخلق بينها الممر المائى (النهر).
 
التلال مكونة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة. 
 
التلة الأولى "تلة الوادى والقصبة" بها كوبرى مشاه للربط وكافيتريا وشلال. 
 
تضم "تلة الحفائر" مسرحا خارجيا ومسارات مشاة ومنطقة لعب أطفال ومناطق خضراء.
 
"تلة الحدائق التراثية" بها مدرجات وفراغا خشبيا يطل على البحيرة. 
 
يضم المشروع المنطقة الثقافية، وتقع مقابلة للبوابة الرسمية للدخول الرئيسى على طريق صلاح سالم. 
 
المنطقة الاستثمارية تطل على بحيرة عين الحياة، وتضم مجموعة من المطاعم والكافيتريات ومول تجارى. 
 
يوجد للحديقة أكثر من 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية). 
 
تمت مراعاة أن تكون المساحات الخضراء كبيرة مقارنة بمساحة المباني.
 
تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه. 
 
 
 

حديقة تلال الفسطاط

تلال الفسطاط

الفسطاط

عين الصيرة

متحف الحضارات



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