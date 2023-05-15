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تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة ينهون اليوم امتحانات الترم الثانى

الإثنين، 15 مايو 2023 08:00 ص
تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة ينهون اليوم امتحانات الترم الثانى محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يختتم طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، بمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
ووفقا لجدول الامتحانات يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم، امتحانهم في مادة الهندسة، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الفيزياء والفلسفة.
 
وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، منوهة بأن الأسئلة جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
 
وأكدت المديرية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.

 


امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في الجيزة

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023

امتحانات الصف السادس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي



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