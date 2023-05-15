تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة ينهون اليوم امتحانات الترم الثانى

يختتم طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، بمادة الدراسات الاجتماعية، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم، امتحانهم في مادة الهندسة، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الفيزياء والفلسفة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، منوهة بأن الأسئلة جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت المديرية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرة إلى أن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.