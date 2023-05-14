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طلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى اللغة الأجنبية والعلوم

الأحد، 14 مايو 2023 07:00 ص
طلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم امتحانى اللغة الأجنبية والعلوم امتحانات النقل
كتبت - مرام محمد

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يؤدي اليوم الأحد الموافق 14 مايو طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 في مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة الدراسات الاجتماعية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادة الأحياء "الشعبة العلمية" ومادة الفلسفة والمنطق "الشعبة الأدبية".
 
وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.
 
ووجه مدير المديرية تعليمات خاصة لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري بشأن متابعة أعمال امتحانات النقل، مشددا على ضرورة متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية، ومتابعة أعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي، على أن يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.
 
 
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في الجيزة

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023



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