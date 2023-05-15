تعليم بورسعيد: 13 ألف و795 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

بورسعيد محمد فرج

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بورسعيد، إن طلاب الشهادة الإعدادية سوف يؤدون اليوم امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 13795 طالبا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن تعليم بورسعيد قد استعد مسبقا بتجهيز 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقري جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

ولفتت وكيل الوزارة، إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد يؤدون الامتحانات التي ستستمر حتى يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجاري بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن وذلك للعام الثاني على التوالي متمنية لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.