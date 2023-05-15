انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد فى أول أيام امتحانات نهاية العام

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن بدء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، اليوم الإثنين، حيث انتظم دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية إلى اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية ( الفترة الأولى ) وسط إجراءات تأمينية مشددة، وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى وضع الحلول الفورية، وجرى عقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم منذ الصباح لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة فى يومها الأول.

وقال مدير التعليم بالمحافظة، إن أوراق الإمتحانات مؤمنة وفق خطة عمل محكمة حتى وصولها إلى الطلاب باللجان، مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بدون اى قلق أو توتر، وتضافر كل الجهود لتحقيق أفضل النتائج والوصول بنتائج مشرفة للعمل، كما جرى التنبيه بحظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو داخل اللجنة وكذلك الطلاب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف ذلك، مع التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش أو أى تجاوزات داخل لجان السير.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، لتلقى الشكاوى ومتابعة انتظام أعمال الامتحانات، كما وجه بتحقيق الإنضباط داخل اللجان وخارجها و تنفيذ كافة المهام والمسئوليات لضمان حسن سير العمل، والتواصل اللحظى على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وحال اى مشكلات طارئة توضع الحلول المناسبة لها على الفور وفق القواعد.