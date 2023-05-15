انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل أمام قرية إمياى فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طفل ، لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، أمام قرية إمياي دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك بعد نزوله للمياه للاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق طفل بمياه النيل دائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتم تكثيف عمليات البحث، إلى أن تم انتشال الجثمان من المياه أمام قرية إمياي دائرة مركز طوخ، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الطفل أسر سلامة، وأنه نزل للاستحمام بالمياه إلا أنه لعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.