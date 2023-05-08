التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 سنة لقى مصرعه بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بغرق طفل بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج، تم انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب إنتقال العميد مأمور المركز بغرق شخص بترعة عرب مهدي دائرة مركز أخميم.

تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري،و تبين غرق المدعو مصطفي ا ع ع 14 سنة طفل ويقيم بذات الناحية، وبسؤال والده المدعو السيد ع ع م 50 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام فى الترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.