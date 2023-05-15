الصحة: 250 ألف حالة وفاة بالربو عالميا ونسعى لرفع التوعية بطرق الوقاية

كتب وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، يومًا علميًا احتفالًا باليوم العالمى للربو، بهدف التوعية بأمراض الربو وطرق السيطرة عليها، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمى تضمن محاضرات عن أعراض الربو، وكيفية السيطرة عليها، وطرق التشخيص والعلاج الحديثة، وتوعية المصابين بأهمية تجنب مثيرات الربو للتخفيف من حدة نوبات الربو والتعافى منها.

‏

‏وأضاف الدكتور "حسام عبدالغفار" إلى أهمية رفع الوعى لدى مرضى الربو من خلال التعريف بطرق الوقاية من مثيرات الحساسية، وعدم تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، والحفاظ على الصحة العامة، واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحى، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، منوها إلى ضرورة تجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو بالإضافة إلى تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام حسنى مستشار وزير الصحة والسكان للتميز الإكلينيكى وأستاذ الأمراض الصدرية، إلى أهمية التعريف الصحيح لمرضى الربو والحساسية، وطرق التشخيص والعلاج والحد من العبء الصحى على المرضى وذويهم،مشيرًا إلى ضرورة متابعة حالات الربو المزمن مع الطبيب المختص وعدم تناول أدوية دون الرجوع اليه، وكذلك تقديم العلاج المناسب لحالات الحساسية لدى الأطفال لتجنب الإصابة بالربو المزمن.

وأضافت الدكتورة "جيهان العسال" أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، _خلال محاضرة ألقتها_ أن نسبة الإصابة بأمراض الربو بلغت 1إلى 18% من الأشخاص على مستوى العالم،بالاضافة إلى زيادة نسبة الإصابة فى بعض الدول للأطفال فى السن المدرسى، حيث بلغ إعداد المصابين بأمراض الربو 360مليون حالة عالميا، مشددة على ضرورة تجنب التعرض إلى عوامل الخطورة لمرضى الربو التى تزيد من شدة نوبات المرض،بما ينعكس على تحسن الحالة الصحية للمرضى، والحد من حالات الوفاة والتى بلغت 250 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، على ضرورة تدريب الأطقم الطبية المعنية بالتعامل مع مرضى الربو، على طرق التشخيص الحديثة وبروتوكولات العلاج داخل مختلف المستشفيات والمراكز المختصة، مضيفًا أنه تم مشاركة حوالى 200 طبيب من أطباء الأمراض الصدرية، والباطنية، والطواريء بمستشفيات الصدر بوزارة الصحة، بالحضور الفعلى، وعن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام حسنى مستشار وزير الصحة والسكان للتميز الإكلينيكى وأستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والدكتور وجدى أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، وعدد من الأساتذة والاستشاريين وأطباء الأمراض الصدرية.