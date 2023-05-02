مستشفى الصدر ببورسعيد تحتفل باليوم العالمى للربو

ومن جانبه، قام الفريق الطبى بعمل تثقيف صحى للمرضى بأقسام الطوارئ والعيادة الخارجية والمترددين لعمل الفحوصات الطبية الخاصة بالحج.

ومن جهة أخرى، قام الفريق الطبى بتوعية موظفى المستشفى وأفراد الأمن عن مفهوم الربو واعراضه والوقاية منه، فضلاً عن توزيع المنشورات التثقيفية على المرضى والفريق الطبى.