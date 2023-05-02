اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:02 م
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مستشفى الصدر ببورسعيد تحتفل باليوم العالمى للربو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:38 م
مستشفى الصدر ببورسعيد تحتفل باليوم العالمى للربو ندوات ومحاضرات توعوية عن الإصابة بالربو وحساسية الصدر ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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فى إطار احتفالات اليوم العالمى للربو، قامت مستشفى الصدر ببورسعيد اليوم الثلاثاء، المشاركة فى الاحتفالات التى تضمنت فعالياتها محاضرات للفريق الطبى لتوضيح أهمية التثقيف الصحى للمرضى وذويهم، لتقليل الإصابة بالربو، بجانب شرح أهم النقاط الخاصة بتثقيف المرضى وذويهم بجميع أقسام المستشفى.
 
ومن جانبه، قام الفريق الطبى بعمل تثقيف صحى للمرضى بأقسام الطوارئ والعيادة الخارجية والمترددين لعمل الفحوصات الطبية الخاصة بالحج.
 
ومن جهة أخرى، قام الفريق الطبى بتوعية موظفى المستشفى وأفراد الأمن عن مفهوم الربو واعراضه والوقاية منه، فضلاً عن توزيع المنشورات التثقيفية على المرضى والفريق الطبى.
 
الفريق الطبى بمستشفى الصدر ببورسعيد اثناء الاحتفال باليوم العالمى للربو
الفريق الطبى بمستشفى الصدر ببورسعيد اثناء الاحتفال باليوم العالمى للربو

ندوات ومحاضرات توعوية عن الإصابة بالربو وحساسية الصدر ببورسعيد
ندوات ومحاضرات توعوية عن الإصابة بالربو وحساسية الصدر ببورسعيد
 

 


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