السجن 3 سنوات لعامل بسبب اتجاره فى الشابو والحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.م.م" عامل، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو والحشيش وتعاطى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو والحشيش وتعاطى المخدرات بدائرة المركز وترويج بضاعته على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.