اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الإثنين، 15 مايو 2023 01:24 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "م.م.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه " ا.ج.ا" بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023  بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه، يفيد أن المتهم قام بتهديده فى الطريق العام بسلاح واستولى على التروسيكل الخاص به كرها عنه وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

أخميم

محكمة جنايات سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة