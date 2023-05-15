السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه، يفيد أن المتهم قام بتهديده فى الطريق العام بسلاح واستولى على التروسيكل الخاص به كرها عنه وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة اقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.