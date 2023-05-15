الرئيس الصومالى يدعو إلى تحرير البلاد من الإرهاب.. ويؤكد الاهتمام بالشباب

وكالات

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد تواجه نفس التحدي الذي واجهته وقت تحريرها على يد مناضلي الحرية، وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني للشباب الصومالي، حيث تركز أجندة هذا العام، على سبل مشاركة الشباب في القضاء على التطرف.

وأشاد شيخ محمود، بالإقبال الكبير على الانضمام إلى أفرع القوات المسلحة الصومالية، لتحرير البلاد من المتطرفين وحركة الشباب الإرهابية.

وقال: "نجح شباب الصومال في جعل الشعب الصومالي، يتحرر من الاستعمار وأصبحوا مثالا في حركات تحرير الدول الأفريقية".

وأضاف "لكن شبابنا الصومالي اليوم يواجهون تحديًا صعبًا لتحرير بلادهم من الأشرار الذين ذبحوا شعبنا.. ويرفضون الحياة والدولة القوية"، في إشارة إلى الإرهابيين.

وأشار الرئيس الصومالي إلى الأهمية التي توليها الحكومة للشباب الصومالي من خلال تعزيز دورهم القيادي وخلق فرص العمل.