اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 10:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الصومالى يدعو إلى تحرير البلاد من الإرهاب.. ويؤكد الاهتمام بالشباب

الإثنين، 15 مايو 2023 10:30 م
الرئيس الصومالى يدعو إلى تحرير البلاد من الإرهاب.. ويؤكد الاهتمام بالشباب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن البلاد تواجه نفس التحدي الذي واجهته وقت تحريرها على يد مناضلي الحرية، وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني للشباب الصومالي، حيث تركز أجندة هذا العام، على سبل مشاركة الشباب في القضاء على التطرف. 

وأشاد شيخ محمود، بالإقبال الكبير على الانضمام إلى أفرع القوات المسلحة الصومالية، لتحرير البلاد من المتطرفين وحركة الشباب الإرهابية. 

وقال: "نجح شباب الصومال في جعل الشعب الصومالي، يتحرر من الاستعمار وأصبحوا مثالا في حركات تحرير الدول الأفريقية".

وأضاف "لكن شبابنا الصومالي اليوم يواجهون تحديًا صعبًا لتحرير بلادهم من الأشرار الذين ذبحوا شعبنا.. ويرفضون الحياة والدولة القوية"، في إشارة إلى الإرهابيين.

وأشار الرئيس الصومالي إلى الأهمية التي توليها الحكومة للشباب الصومالي من خلال تعزيز دورهم القيادي وخلق فرص العمل.
 

 


الصومال

حسن شيخ محمود

الإرهاب فى الصومال

الأوضاع فى الصومال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة