إصابة 10 أشخاص فى حادثى سير على الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز النوبارية، أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز وتم نقل المصابين الى مستشفى النوبارية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.