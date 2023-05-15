أسماء 14 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوى قنا

قنا صابر سعيد

أصيب 14 شخصا، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الجديدة، على الصحراوي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بقنا، بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بـ 10 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين إصابة كل من على معوض مبارك 21 عاما، بجرح قطعى فى الرأس طوله 25 سم، وخالد أبو المجد قاسم، 41 عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وسلامة حجاب مصطفى، 29 عاما، اشتباه كسر بالكتف الايمن، مصطفى عمر محمد، 25 سنه، اشتباه مابعد الارتجاج، محمد حمدان محمد، 43 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، معوض مبارك جهلان، 52 عاما، جرح قطعى بالرأس طوله حوالى 5 سم، عرفه على بشير، 34 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، هشام فرج هشام 21 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، حمادة عبدالهادى، 35 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، أحمد عيد أبوالقاسم، 19عاما، كدمات متفرقه بالجسم، حمادة خاطر اسماعيل، 31 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، عمر احمد نادى، 22 عاما، جرح قطعى بفروة الرأس طوله حوالى 10سم، محمود كامل الطاهر، 32 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، ساهر عمر محمد 32 عاما، كدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن سبب الانقلاب انفجار الإطار الخلفي للسيارة.