إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 12 شخصا، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الجديدة، على الصحراوي، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بقنا، بالقرب من مدينة قنا الجديدة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بـ10 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن سبب الانقلاب انفجار الإطار الخلفي للسيارة.