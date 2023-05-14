9243 طالبا فى شمال سيناء بالمرحلة الإعدادية يبدأون امتحان مادة الجبر

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت لجان امتحانات المرحلة الإعدادية بشمال سيناء، اليوم الأحد 9243 طالب لتأدية امتحان مادة الجبر لمدة ساعتين فى الفترة الأولى ، يعقبه خلال الفترة الثانية امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المركز الفرعي لتوزيع الأسئلة بإدارة العريش التعليمية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 م ، ووجه بالتحرك بالأسئلة بوقت مناسب ،كما تابع توزيع خطوط سير السيارات مما يساعد في توفير الوقت وحتى تصل الأسئلة بوقت كاف للجان الامتحانية ، ولا يتم فتح مظاريف الأسئلة إلا فى الوقت المحدد حتى تصل الأسئلة قبل بدء وقت الإجابة .

وقال "حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء ، أنه يؤدى الأمتحان "9243" طالب وطالبة ، إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "88" لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية "4532" و اللجان "27" لجنة، الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية "3536"، واللجان "25" لجنة لافتا ان الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية "1035"، واللجان "14" لجنة، إدارة رفح التعليمية "572"، واللجان " 3 " لجنة، وإدارة الحسنة التعليمية "442"، و اللجان " 12 " لجنة، وإدارة نخل التعليمية " 146 "، واللجان " 7 " لجنة.

وأضاف أنه أدى أمس الطلاب الامتحانات في الفترة الأولى الساعة التاسعة صباحاً، في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة ، وبلغت نسبة الحضور (99%) تقريباً ، والفترة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة، وبلغت نسبة الحضور (99%) تقريبا، ويتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، وولم ترد لغرفة العمليات الرئيسة للامتحانات أى شكوى من الامتحانات.