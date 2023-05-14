السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة بمادة اللغة العربية

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو الحالي، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبحسب جدول الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت الموافق 20 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد الموافق 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين الموافق 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، ويوم الأربعاء الموافق 24 مايو امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، ويوم الخميس الموافق 25 مايو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليماتها لمديرى العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهى العموم والتوجيه المالي والإداري استعدادا لبدء امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك على النحو التالي:

- الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات في الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- التنبيه بضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأى مشكلات والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع كل الإجراءات الاحترازية.

- التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب (الدمج - واللغات) بحضور الموجه المقيم.

- متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها والحرص على سلامة أوراق الإجابة والتوجه بها على وجه السرعة إلى لجان النظام والمراقبة والتأكد من وجود أوراق الإجابة داخل مظاريف محكمة الغلق.

- توفير أماكن مناسبة للجان تقدير الدرجات والتأكد من توافر المقاعد والإضاءة اللازم والتهوية وتواجد فرد أمن بالبوابة الخارجية للتأكد من شخصية مقدري الدرجات لعدم اندساس أحد داخل مقار لجان تقدير الدرجات ووضع تعليمات واضحة داخل اللجان بعدم استخدام التليفون المحمول ولا يسمح بدخول مقار لجان تقدير الدرجات إلا للموجهين ومقدرى الدرجات وعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية خاصة بأعمال تقدير الدرجات أو النسب.

- تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.