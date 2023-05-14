124226 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بـ844 مدرسة بالقليوبية الخميس

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتهاء كافة استعدادات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023، والتي من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل الموافق 18 مايو وحتى الاربعاء 24 مايو، لمدة 6 أيام.

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية حيث يؤدى الطلاب الامتحانات في 844 مدرسة بالمحافظة، تضم 124226 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان، ووجهت بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميا والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

وأشارت، إلى أن الامتحانات سوف تسير حسب الجدول التالى:

- اللغة العربية والخط والإملاء ساعتان ونصف.. الخميس 18 مايو المقبل.

- الهندسة والتربية الفنية.. السبت 20 مايو المقبل.

- الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.. الأحد 21 مايو المقبل.

- العلوم والتربية الدينية.. الاثنين 22 مايو المقبل.

- اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.. الثلاثاء 23 مايو المقبل.

- الدراسات الاجتماعية.. الأربعاء 24 مايو المقبل.

- يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحانا تكميليا في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.