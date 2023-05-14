انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد غدا والتعليم مستعدة لتطبيق البابل شيت

بورسعيد - محمد عزام

ينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية ، غد الإثنين، في لجان المدارس بمحافظة بورسعيد، وذلك بنظام "البابل شيت"، الذي يتم تطبيقه للعام الثاني على التوالي بالمحافظة.

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، باتخاذ عدد من الإجراءات وعقد العديد من الاجتماعات التي ترأستها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بورسعيد، لتنظيم سير العملية الامتحانية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب أدائها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع مع اعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرة إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد، ومشدده بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة.

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام، في لقائها مع رؤساء اللجان، أنه من يخالف التعليمات أو يتهاون في تنفيذها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو من القائمين على العملية الإمتحانية .

ووجهت وكيل الوزارة، بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة يتزامن ذلك مع الإلتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام، أنه لأول مرة يتم توزيع كتيب دليل المعلم في تنظيم أعمال الامتحانات على رؤساء اللجان من إعداد إدارة الشئون القانونية للتعريف بالحقوق والواجبات أثناء مباشرة أعمال الامتحانات وفقا للقوانين واللوائح والكتب الدورية الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما كلفت وكيل الوزارة، جميع مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية منذ يومها الأول وبصفة يومية بجميع اللجان نطاق الإدارات التعليمية كل في تخصصه ورفع تقارير يومية لسيادتها بنتائج هذه المتابعات.

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام، على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري والمباشر معها شخصيا أو مع مدير عام التعليم العام حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجنة لسرعة التصرف وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بهدف استكمال أعمال الإمتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

وتعقد أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد، بالفترة من 15 حتى 22 مايو الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت" تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة والتي عممت على صفوف المرحلة الإعدادية بالكامل من الصف الأول حتى الصف الثالث هذا العام الدراسي 2022 – 2023.