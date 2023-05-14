نصائح لتنظيف ملابس طفلك.. لحمايته والحفاظ على صحته

كتبت نهير عبد النبى

تسعى الأمهات دائمًا بالبحث عن الطرق التي تساعد على تعزيز صحة طفلها وحمايته من الأمراض والجراثيم وتعتبر النظافة الشخصية ونظافة ملابس طفلك وتعقيمه من أهم الطرق لوقايته من الأمراض والحفاظ على جلده.

وحسب ما ذكره موقعwebmed هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء التعامل مع ملابس الأطفال، ومناشف الغسيل، والفراش، والبطانيات، وحتى حفاضات القماش وهى:

- اغسل دائمًا قبل الارتداء

الأطفال، وخاصة الأطفال حديثي الولادة، لديهم بشرة حساسة، لذا اغسل معظم أغراض طفلك الجديدة قبل ارتدائها (إذا كان معطفًا أو سترة لا تلامس جلده بشكل مباشر، فقد لا تحتاج إلى غسله أولاً)، استخدم كيسًا شبكيًا لغسل الجوارب وتجفيفها، وربط أي علامات تبويب من الفيلكرو حتى لا تلتقطها على ملابس أخرى.

-إذا كان طفلك يعاني من الحساسية أو الإكزيما أو كنت قلقة ببساطة من أن المنظفات العادية قد تسبب مشاكل ، فاستخدميها لغسل قطعة أو اثنتين من أغراض الأطفال ثم افحصي جلده بحثًا عن أي تهيج بعد ارتدائها إذا كان لديهم رد فعل ، فقد يكون منظف الأطفال استثمارًا جيدًا أو ابحث عن صابون لا يسبب الحساسية وخالٍ من الرائحة يمكنك غسل ملابس الأسرة بأكملها بذلك.

- نظرًا لأن المنظفات السائلة يتم شطفها بسهولة أكبر من المنظفات البودرة ، فقد تكون خيارًا أفضل لبشرة الطفل الحساسة لا تستخدم المنتجات المضادة للكهرباء الساكنة أو منعمات الأقمشة ، والتي قد تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تكون شديدة القسوة وتجنب قشور الصابون ، والتي يمكن أن تجرد خصائص مثبطات اللهب من PJs.

- اغسل حفاضات القماش وحدها يمكن أن تتسبب المنظفات العادية في حدوث طفح جلدي من الحفاضات ، لذلك تحتاج إلى فصل هذه العناصر عن باقي الغسيل أيضًا ، يمكن أن يكون منظف الأطفال استثمارًا جيدًا في هذه الحالة لحماية البشرة الحساسة في منطقة الحفاض بعد إلقاء الفضلات في المرحاض ، اغسل حفاضات القماش بالماء البارد ، ثم انقعها في منظف معتدل بالمبيض اغسلها بمنظفات الأطفال في الماء الساخن.

- تخلص من البقع على الفور، إذا كان طفلك يبصق على ملابسه فتخلصى من البقع اول بأول وامسحي أكبر قدر ممكن بمناديل مبللة للأطفال ، أو انقعي ملابسهم في مزيج من الماء والمنظف هذا يقلل من احتمالية ثبات البقعة .

- ابعد الأطفال عن منطقة الغسيل، منظفات الغسيل سامة احتفظ بها دائمًا بعيدًا عن أنظار ومتناول طفلك إذا كان هناك انسكاب ، فقم بتنظيفه على الفور تعتبر كبسولات منظفات الغسيل خطيرة بشكل خاص، و غالبًا ما ينجذب الأطفال إليهم بسبب ألوانهم الزاهية ولكن إذا حصلوا على كمية ضئيلة في فمهم أو عيونهم ، فقد يتسبب ذلك في حدوث تهيج أو مشاكل في التنفس أو المعدة .

-كن حذرًا جدًا مع الإكزيما، إذا كان طفلك يعاني من هذه الحالة الجلدية المسببة للحكة، فعليك أن تكون أكثر حذرًا عند غسل ملابسه اختر المنظفات التي لا تسبب الحساسية ، والخالية من الأصباغ والعطور، واغسلها مرتين المنتجات السائلة هي الأفضل لأنها تترك بقايا أقل من المساحيق.