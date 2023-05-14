مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: الحوار خطوة على طريق الإصلاح السياسى

كتب محمد السيد الشاذلى

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، مقرر مساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن لجنة النقابات والمجتمع الأهلى على درجة عالية من الأهمية، مضيفا أن النقابات المهنية والعمالية هى التى ترفع مباشرة مطالب المواطنين.

وأضاف مصطفى كامل خلال كلمة له فى أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى خطوة على طريق الإصلاح السياسى الشامل فى مصر، متابعا: "ما نقوم به يمكن أن يكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل، حتى يؤدى مثل هذا الحوار النتائج المرجوة فهناك واجبات تقع على عاتق المشاركين فيه أن يبذلوا جهد حتى يبلوروا المواقف العامة التى يعبرون عنها".

ولفت إلى أنه عندما يدعو المحور الفرعى لإتاحة الحرية للمنظمات والنقابات المهنية فإن ذلك يشكل خطوة هائلة على طريق الإصلاح، مشيرا الى أن هناك دور للمشاركين يعبرون فيه عن مطالب المواطنين وأن هناك دور مهم على أجهزة الدولة وهو توفير المناخ المناسب.