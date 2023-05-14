اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 04:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: الحوار خطوة على طريق الإصلاح السياسى

الأحد، 14 مايو 2023 04:46 م
مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني: الحوار خطوة على طريق الإصلاح السياسى الحوار الوطني
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، مقرر مساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن لجنة النقابات والمجتمع الأهلى على درجة عالية من الأهمية، مضيفا أن النقابات المهنية والعمالية هى التى ترفع مباشرة مطالب المواطنين.
 
وأضاف مصطفى كامل خلال كلمة له فى أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى خطوة على طريق الإصلاح السياسى الشامل فى مصر، متابعا: "ما نقوم به يمكن أن يكون خطوة على طريق الإصلاح الشامل، حتى يؤدى مثل هذا الحوار النتائج المرجوة فهناك واجبات تقع على عاتق المشاركين فيه أن يبذلوا جهد حتى يبلوروا المواقف العامة التى يعبرون عنها".
 
ولفت إلى أنه عندما يدعو المحور الفرعى لإتاحة الحرية للمنظمات والنقابات المهنية فإن ذلك يشكل خطوة هائلة على طريق الإصلاح، مشيرا الى أن هناك دور للمشاركين يعبرون فيه عن مطالب المواطنين وأن هناك دور مهم على أجهزة الدولة وهو توفير المناخ المناسب.

الحوار الوطنى

الرئيس عبدالفتاح السيسى

المنسق العام للحوار الوطنى

ضياء رشوان

مبادرة الرئيس للحوار الوطنى

المحور السياسى

النظام الانتخابى

مجلس النواب

لجنة العفو الرئاسى

التحول الديموقراطي في مصر

الجمهورية الجديدة

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

مشروعات النقل

شبكات الطرق

مشروعات الطاقة

مشروعات الزراعة

توفير فرص عمل

زيادة الاستثمار

الأحزاب والتيارات السياسية

القضايا الاقتصادية والاجتماعية

إجراءات الحماية الاجتماعية

التيارات الحزبية

التيارات الشبابية

القضايا الاجتماعية

النقل

الطرق

الوقود

الحزم الاجتماعية

الإسكان

الصناعة

الزراعة

مجتمعات عمرانية جديدة

محطات طاقة

التعليم

التعليم الجامعى

استراتيجية التعليم العالى

البحث العلمى

جودة التعليم

الصناعة والاستثمار

التعليم الفني

الدول الصناعية الكبرى

الجامعات التكنولوجية

توطين الصناعة

المنطقة الصناعية بقناة السويس

المعاهد الفنية

المدارس الفنية

صناعات النسيج

صناعات الكابلات

الطاقة والكهرباء

الصيانة

التدريب المهنى

متطلبات سوق العمل

خرائط التنمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة