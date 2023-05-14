مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة أصفون بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة أصفون بعد تصادمها فى كوبرى القرية، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا ، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى بإصطدام سيارة ربع نقل فى كوبرى ترعة أصفون مما أدى لانقلابها داخل الترعة، وأسفر الحادث عن مصرع "جمعة حسانين مصطفى" 65 سنة بالمعاش مقيم بقرية ترعة ناصر، وإصابة 3 آخرين، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، ونجح رجال مجلس المدينة فى انتشال السيارة من الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد لقى شاب مصرعه فى العقد الثانى من العمر صعقاً بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لحين فحصها والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان شاب فى العقد الثانى من العمر داخل منزله، متوفى نتيجة الصعق بالكهرباء داخل منزله بقرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة لرعاية الصحية بالمحافظة لحين فحصها والتصريح بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.