مصرع شاب بطلق نارى فى الرأس بالدقهلية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، نتيجه طلق ناري في الرأس من سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذلك بسبب تجدد خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول بلاغ من قوات تأمين المستشفيات، بوصول شاب جثه هامدة إلي مستشفي منيه النصر المركزي، إدعاء طلق ناري في الرأس.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين مصرع عبداللطيف صبري عبداللطيف 27 عام، مقيم قريه الرياض دائرة المركز بطلق ناري في الرأس من سلاح ناري" فرد خرطوش" من آخر نتيجة تجدد خلافات سابقة بين المجني عليه والجانى.

تم وضع الجثمان داخل مشرحة مستشفي منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.