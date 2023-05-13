مصرع 4 عمال داخل بيارة صرف صحى فى الدقهلية أثناء العمل

لقى 4 عمال مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس، بسقوط أربعة عمال تابعين لأحد الشركات الخاصة، والتى تعمل فى إنشاء خطوط الصرف الصحي بقرية ديمشلت.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط أحد العمال داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل، وحاول زملاؤه إنقاذه فسقط الثاني، وحاول الثالث فسقط هو الآخر وحاول الرابع إنقاذهم فسقط.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثامين، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.