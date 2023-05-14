مركز الداخلة: حملة لرفع مخلفات نخيل بقرية الراشدة للحد من الحرائق

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملة نظافة وإزالة مخلفات النخيل بقرى الراشدة التابعة للمركز والتى بدأت بمدخل القرية، بدعم معدات الوحدة المحلية، وشملت أعمال الحملة رفع الأتربة ومخلفات النخيل والأشجار والتراكمات والقمامة وجميع الإشغالات، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، تحت إشراف هلال عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية وقسم النظافة وتحسين البيئة بالقرية.

وفي سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، عن توفير المعدات اللازمة لمواصلة نظافة الأحياء والشوارع بالمدينة، حيث قامت فرق عمل قسمى النظافة وتحسين بيئة برفع الاتربة والتراكمات والقمامة والاشغالات وازالة النباتات العشوائية ومخلفات الاشجار والنخيل بطريق المطار بمدينة موط ، ونقلها الى الاماكن المحصصة لها ، تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز و هيثم حسين المشرف على الاحياء وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة.