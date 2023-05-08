اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 12:08 م
أكرم القصاص
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حملات لرفع المخلفات وإزالة العشوائيات فى أحياء مدينة موط بالوادى الجديد

الإثنين، 08 مايو 2023 10:45 ص
حملات لرفع المخلفات وإزالة العشوائيات فى أحياء مدينة موط بالوادى الجديد أعمال النظافة والتجميل
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أعمال النظافة اليومية وتحسين البيئة بقرض الاوقاف بمدينة موط، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
 
وشملت أعمال الحملة رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات وازالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الاشجار والنخيل وتهذيبها وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية بمعدات الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء.
 
ووجه رئيس المركز خلال متابعته لأعمال الحملة على ضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعيق مواصلة الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمدينة.
 
 

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