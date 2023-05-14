مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات بالقاهرة الجديدة

تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2023/2022، بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، و كان فى إستقباله الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام الادارة، وصفاء الجزار مديرة المدرسة .
وتفقد موسى، لجان الصف الثاني الإعدادي واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية وأنها في مستوى جميع الطلاب، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة ( الجبر والإحصاء ).
كما تابع إمتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة ( الفيزياء ) للشعبة العلمية، ( الفلسفة والمنطق) للشعبة الأدبية ، عدد ( 217) طالبا فى (13) لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة .
وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلاب بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنيا لهم التوفيق.
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