اليوم السابع
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مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات بالقاهرة الجديدة

الأحد، 14 مايو 2023 12:18 م
مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات بالقاهرة الجديدة مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الإمتحانات بالقاهرة الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى ( الدور الأول ) للعام الدراسي 2023/2022، بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، و كان فى إستقباله الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام الادارة، وصفاء الجزار مديرة المدرسة .
 
وتفقد موسى، لجان الصف الثاني الإعدادي واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية وأنها في مستوى جميع الطلاب، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة ( الجبر والإحصاء ).
 
كما تابع إمتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة ( الفيزياء ) للشعبة العلمية، ( الفلسفة والمنطق) للشعبة الأدبية ، عدد ( 217) طالبا فى (13) لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة . 
 
وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلاب بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنيا لهم التوفيق. 
 
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