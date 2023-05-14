مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان الامتحانات بالقاهرة الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

وتفقد موسى، لجان الصف الثاني الإعدادي واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية وأنها في مستوى جميع الطلاب، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة ( الجبر والإحصاء ).

كما تابع إمتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة ( الفيزياء ) للشعبة العلمية، ( الفلسفة والمنطق) للشعبة الأدبية ، عدد ( 217) طالبا فى (13) لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة .

وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلاب بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنيا لهم التوفيق.