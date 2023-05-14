انتظام الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت لجان امتحانات نهاية العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى العام انتظاما صباح اليوم الأحد، حيث أكدت المديريات التعليمية أن منصة الاختبارات الإلكترونية عملت بشكل جيد دون مشكلات تقنية، كما أن الأسئلة جاءت مطابقة للمواصفات الفنية وراعت مستويات الطلاب المختلفة ومن المنهج.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى السبت 6 مايو الجارى وتستمر حتى نهايتها.

وأوضحت المديريات التعليمية أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.