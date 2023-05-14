محافظ الدقهلية يحيل 144 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 144محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة واجا ومنية النصر وشربين تمى الأمديد علي مدار يومين وخلال اليوم الاول تم ضبط عدد 70 مخالفة تموينية، وخلال اليوم الثاني تم ضبط 74 مخالفة تموينية، والمحاضر التي تم تحريرها شملت في اليوم الاول 23 محضر نقص، و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و1محضر انتهاء من الإنتاج ،و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و2محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و5 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و3 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها( 37 شيكارة)، و2محضر تجميع بطاقات بعدد (350 بطاقة)، و11محضر عدم إعلان عن الاسعار ، و3 محاضر ذبح خارج السلخانة، و2محضر عدم وجود شهادة صحية، و1محضر تجميع سلع تموينية، بغرض بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على 4 طن سكر تموينى، و239 كجم مكرونة تموين، و30 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وخلال اليوم الثاني كانت المحاضر عباره عن 33محضر نقص وزن، و16محاضر عدم مطابقة للمواصفات و6 محاضر توقف عن الإنتاج، و8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و8 محاضر تصرف في دقيق بكمية (65 شيكارة)، و1محضر تجميع بطاقات بعدد (60بطاقة)، و1محضر تجميع دقيق بكمية(3 شكاير)، و1محضر عدم تمكين حملة و6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و2محضربيع بأزيد من السعرالرسمى و2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1محضر مخالفة تعليمات، و4 محاضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 6طن فول صويا و1500 كجم رده و1250 كجم سماد كبريتات كالسيوم، و1500 كجم سماد يوريا و1400 كجم سكر و10خرطوشه سجائر، و50 طبق لحوم ودواجن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.