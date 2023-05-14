الجيشان الثانى والثالث الميدانيان ينظمان عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدنى بسيناء

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع المواطنين من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، قامت قيادة الجيش الثانى الميدانى بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة قناة السويس بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية إلى محافظة شمال سيناء، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للعديد من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والممرضين والإداريين.

كما نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى عددا من الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى مقر قيادة الجيش ومعسكر إعداد المقاتلين المنضمين للخدمة بشمال سيناء، كذلك تنظيم دورة رياضية لعدد 9 جامعات فى مختلف الألعاب الرياضية وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى .

كما نظمت قيادة الجيش الثالث الميدانى لقاء مع عدد من شيوخ وعواقل سيناء، وذلك فى إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى والحوار لدعم أواصر الترابط بين القوات المسلحة وأهالى سيناء, وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات التى تهدف إلى الإرتقاء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن وذلك فى ظل الثوابت الوطنية الراسخة التى تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء بإعتبارهم جزءاً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة فى أدائها لمهامها فى الحفاظ على أمن مصر وإستقرارها .

وأعرب أهالى سيناء عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة وتضحياتها فى حماية الوطن وصون مقدساته، فضلاً عن دورها فى دعم مقومات التنمية وتوفير المناخ الآمن والاستقرار بسيناء الغالية.