محافظ الجيزة يكرم 200 عامل متميز.. ويؤكد: هم ثروة الوطن ومحرك التنمية (صور)

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مكانة العمال ودورهم المحورى لتنفيذ أعمال البناء وإنجاح خطط التنمية، مشيراً إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين بيئة العمل، ورفع المستوى المعيشى للعمال، وتوفير برامج الدعم، واتخاذ مايلزم من إجراءات لضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية، ورفع الحد الأدنى لأجورهم بالتنسيق مع رجال الأعمال.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بمناسبة عيد العمال، حيث كرم اللواء أحمد راشد 200 عامل متميز بمختلف قطاعات العمل بالهيئات والمؤسسات والنقابات العمالية الواقعة بمحافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص على الاحتفال سنويًا بعيد العمال، والذي يجسد فى جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام فى شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطنى الهام فى دفع مسيرة البناء والتطوير.

وأشار محافظ الجيزة خلال الاحتفالية أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تعاليم الأديان السماوية أوصت "بأن العمل عبادة"، مؤكداً أن الوطن دائمًا ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودهم المثمرة وعملهم الدءوب وإنتاجهم الوفير.

من جانبه تقدم محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لحرصه على الحضور لتكريم العمال موجها جميع العاملين بمواصلة الكفاح لمعاونة الدولة على إجتياز كافة التحديات الإقتصادية التى تمر بها.

وأكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة إلى أن التكريم جاء تعبيرا عن امتنان أجهزة المحافظة لجهود العمال بمختلف مواقع العمل.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرأن الكريم ثم الإستماع لكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ثم كلمة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والحضور وتسليم دروع التكريم للعمال المكرمين.

وشهدت الاحتفالية تكريم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة الأسبق لجهودها المثمرة في تحسين بيئة العمل.

حضر الحفل اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحمد كامل رئيس الإتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة وعبدالمنعم الجمل رئيس الإتحادات المحلية ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والنقابات وأهالى المكرمين.