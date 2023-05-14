محافظ الإسكندرية يستقبل بمكتبه سفير إسبانيا لبحث التعاون

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم بمكتبه ألفارو إيران غوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة، وبرفقته إدواردو سوناريو الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة، حيث أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال السفير.

وأكد سفير إسبانيا على سعادته بوجوده في الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يزور الإسكندرية في وقت سابق إلا أنه لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله، موضحًا أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات في المستقبل.

وأكد المحافظ أنه لابد من العمل علي تعزيز وزياده التعاون بين إسبانيا والإسكندرية نظراً للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا.

وأضاف السفير، أن الإسكندريه من أهم المدن التي تحظي باهتمام الشركات الإسبانيه وأن هناك العديد من الاستثمارات الإسبانيه بالإسكندريه .

وأكد السفير أن إسبانيا مهتمه بشكل كبير بالتغيرات المناخية وأنها علي اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومه المصريه لمكافحة التغيرات المناخيه والاتجاه الي استخدام الطاقه النظيفه وأنه مدرك أن هذا التحول سوف يأخد العديد من السنوات.

وأكد اللواء محمد الشريف علي المجهودات المبذولة من الحكومه خاصه في مدينه الاسكندريه والتي تعاني منذ العديد من السنوات من التغييرات المناخيه وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات بالإضافة إلي الكميات الكبيره من الأمطار ، مشيرًا إلي قيام الدولة بالعديد من المشروعات لحمايه الآثار بالاسكندريه كمشروع حمايه قلعه قايتباي ، وفي نهايه اللقاء تم تبادل الصور والهدايا التذكاريه.