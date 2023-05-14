لقاءات مكثفة لسفير الاتحاد الأوروبي فى الإسكندرية حول المياه والتعاون التجارى

أ.ش.أ

بدأ سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان بيرجر اليوم الأحد، زيارة إلى الإسكندرية للاحتفال بيوم أوروبا، وسيعقد، خلال الزيارة التى تستغرق 3 أيام، لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية والشباب ووسائل الإعلام فى الإسكندرية، حيث تتركز لقاءات السفير على تحديات المياه وجهود الاتحاد الأوروبى فى هذا القطاع الحيوى بالإضافة إلى التعاون التجارى بين مصر والاتحاد.

وكشف السفير بيرجر - فى تصريحات خاصة للمحرر الدبلوماسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أن عام 2022 - 2023 شهد طفرة كبيرة فيما يخص الصادرات المصرية إلى أوروبا مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية، واصفا مصر بأنها شريك اقتصادى رئيسى للاتحاد الأوروبى فى منطقة البحر المتوسط.. وشدد على أن التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وشدد السفير برجر على أن التبادل التجارى بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة، حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من عام 2022 حوالى 8 مليارات يورو مقارنة بحوالى 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100%.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن إجمالى صادرات مصر بلغ حوالى 27 مليار يورو، فإن الاتحاد الأوروبى يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية، ويمثل حوالى 30% من صادرات مصر.

وأعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبى إلى تعاون اقتصادى قوى مع مصر على أساس حوار تجارى بناء..مشيرا إلى إعادة إطلاق مناقشات التجارة الثنائية فى إطار لجنة التجارة الفرعية التى كان قد توقف نشاطها لمدة 3 سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا.