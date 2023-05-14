لصوص يستأجرون فندقا كاملا لمدة شهر لسرقة أنابيب النفط عن طريق حفر نفق

كتب خالد إبراهيم

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية مؤخرًا باعتقال 8 مجرمين كانوا قد استأجروا فندقًا كاملاً فى تشونغجو بمقاطعة تشونجتشونج الشمالية، وأمضوا شهرا كاملا فى حفر نفق سرى تحت الأرض من خلاله إلى خط أنابيب نفط قريب.

يُعتقد أن الخطة تم الترتيب لها من قبل موظف سابق فى شركة كورية تديرها الدولة، والذى تم فصله سابقًا لمحاولته سرقة النفط من خط أنابيب آخر، واستأجر أفراد العصابة فندقًا بالقرب من هدفهم بحجة رغبتهم فى الاستحواذ عليه، وأمضوا معظم يومهم فى الحفر باستخدام أدوات بدائية لتجنب جذب الانتباه بأصوات صاخبة.



انابيب نفط

التخطيط للسرقة

وبحسب ما ذكر موقع odditycentral، يُعتقد أنهم قاموا بمسح الفندق لفترة طويلة قبل الاقتراب من المالك وجعله يعتقد أنهم يريدون تولى العمل، واستأجروه بسعر شهرى 4.5 مليون وون، وأغلقوا المبنى على الفور، وبدأوا الحفر فى الطابق السفلى من المبنى، حيث عملوا فقط مع المجارف والفؤوس للحفاظ على مستويات الضوضاء منخفضة، لكن فى النهاية اقتربوا من هدفهم.



حفر النفق

تدخل الشرطة فى الوقت المناسب

فى غضون شهر تقريبًا، تمكن المجرمون الثمانية من حفر حوالى 10 أمتار، وكانوا على مسافة 30 سم من خط أنابيب النفط. ولكن بمجرد أن بدأوا يفرحون، تم اقتحام الفندق واعتقال كل من بداخل النفق، على الرغم من تعزيزه بالخشب، مر تحت طريق سريع تسير فيه حوالى 66 ألف مركبة يوميًا، لذلك يجب على السلطات الآن ملء النفق.

بلغ ارتفاع النفق 9 أمتار و78 سم وعرضه 81 سم من الطابق السفلى للفندق، واعترف المشتبه بهم خلال تحقيق الشرطة بأنهم خططوا لبيع النفط فى محطتين للوقود، لكنهم لم يمسكوا بهما.