تجربة مرعبة.. سائح يكتشف بالصدفة جثة تحت سريره بفندق فى التيبت

وكالات

عاش نزيل فى فندق بالتيبت تجربة مرعبة بعدما اكتشف رائحة كريهة فى غرفته، تبين له لاحقا أنها تنبعث عن جثة تحت سريره، بحسب سكاى نيوز.

وحسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، فإن رجلا صينيا تم تعريفه باسم تشانج، قرر الإقامة فى فندق Guzang Shuhua الذى شهد الحادثة الغريبة، الشهر الماضي.

ووفق تشانغ فإنه بعدما أتم إجراءات الحجز، أخذ قيلولة فى غرفته، لكنه شمّ رائحة كريهة، اعتقد فى بادئ الأمر أنها صادرة عن قدميه.

وبعدما غسل قدميه وغادر الغرفة للقيام بجولة بموقع قريب من الفندق، عاد تشانغ ثانية لغرفته، وتفاجئ بزيادة قوة الرائحة الكريهة فى المكان.

وبعد إلحاح من تشانغ وطلبه المتواصل من موظفى الفندق بتغيير غرفته، تم نقله إلى غرفة أخرى.

ولم تمض سوى ساعات قليلة على وجود تشانغ فى غرفته الجديدة، ليتفاجأ برجال شرطة يخبرونه بعثورهم على جثة تحت سريره الذى تركه.

وأبلغ المحققون تشانغ فى وقت لاحق باعتقالهم شخصا على صلة بالجثة التى عثر عليها فى غرفته، والتى قتلها المتهم ونقلها للفندق كى يتخلص منها لاحقا، ولكنه قرر فى النهاية الهرب فقط.

وشارك تشانغ قصته المخيفة على شبكة "ويبو" الصينية للتواصل الاجتماعى قائلا: "ما زلت أشعر بالخوف. لا أستطيع النوم بسهولة".