قافلة طبية بمستشفى جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت جمعية الاورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، بمشاركة مسئولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل مميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ(80) مريضا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرية الشرقى بإسحاقة مركز كفر الشيخ، وقرية الشهابية بمركز بلطيم، وقرية أبو حمودة بمركز الحامول ومدينة دسوق، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها .

ووجه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى كفرالشيخ الجامعى وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى محافظة كفرالشيخ ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.