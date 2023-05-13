وحدة السكان بالأقصر تشارك بقافلة طبية فى مختلف التخصصات للكشف على 650 مواطنا

الأقصر – أحمد مرعى

قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بالتنسيق مع مستشفى الكمال الطبي باستقبال القافلة الطبية المجمعة، وذلك في إطار ما تقوم به وحدة السكان بمحافظة الأقصر في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين بشكل عام، وتقديم أوجه الرعاية الطبية المتاحة لغير القادرين بشكل خاص، وبناءاً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وضمت القافلة التخصصات التالية:- (الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والعيون والجراحة العامة وجراحة الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين) مع نخبة من أكبر الاستشاريين وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية ولمدة يومين متتاليين بمقر مستشفى الكمال الطبي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً لعدد (650) مريض بالتنسيق مع فريق عمل وحدة السكان، وحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان، والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي ضمن تفعيل بنود مبادرة "صحتك تهمنا" والتي شاركت بها مستشفى الكمال الطبي.

ونظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، فعاليات قافلة طبية على مدار يومين فى جميع التخصصات بالمجان تماماً، داخل مقر وحدة نجع غنيم التابعة لإدارة بندر الأقصر، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب من 892 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.