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ضبط 3 متهمين اعتدوا على سيدة بسلاح أبيض وضربوا زوجها بسبب الميراث بالمحلة

الأحد، 14 مايو 2023 12:27 م
ضبط 3 متهمين اعتدوا على سيدة بسلاح أبيض وضربوا زوجها بسبب الميراث بالمحلة قوات أمن - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 3 متهمين، بينهم سيدة، بعد تعديهم على سيدة وزوجها بالضرب وإصابة الزوجة بجرح طعني بالبطن، بسبب خلافات على الميراث، بقرية محلة القصب مركز المحلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول سيدة تدعي "ز.ص" مصابة بجرح طعني بالبطن.
 
وتبين من الفحص وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها طرف أول وبين أقارب الزوج بسبب خلافات على الميراث، نتج عنها تعدي 3 متهمين من أقارب الزوج عليهم واصابة الزوج بجروح متفرقة وطعن الزوجة بسلاح ابيض واصابتها بجرح طعني بالبطن.
 
تم ضبط 3 متهمين بينهم سيدة وتحرير المحضر رقم 17633 جنايات مركز المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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المحلة

مشاجرة

اخبار الحوادث

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