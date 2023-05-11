إزالة 12حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 21 بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع رئيس مركز ومدينة المحلة، أعمال الموجة الـ 21، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بالتنسيق مع اللواء اسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة القيادات الأمنية والشرطية وتحت إشراف نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

مؤكدا على تنفيذ 12 قرار إزالة ، لتعديات على أراضى الدولة بنطاق قري مركز المحلة ، على مساحة 8 قيراط و16سهم بما يعادل 1,509 متر مربع، منها إزالة 9 حالات تعد على أملاك الصرف ، تابعة لهندسة صرف شرق المحلة، على مساحة 962 متر، عبارة عن تشوين مواد بناء وردم اتربة بالجسور ،ووصلة صرف ، وزراعة نزع ملكية الصرف ، وتشوينات أتربة ومخلفات.

كما تم إزالة تعد على الأرض الزراعية ، لمبنى بالبلوك معروش بالخوص ، بعزبة أبو عوض بقرية لومانة ، التابعة لوحدة بشبيش، على مساحة 49 متر .

بالإضافة إلى إزالة تعد ، لمتغير مكاني ، بدور ارضي لمبنى بالبلوك معروش ، بعزبة ابوالنجاة ، ببشبيش ، على مساحة 48 متر .

وإزالة مبني خرسانى مكون من طابقين ، للتعدى على أملاك الدولة ، ببشبيش على مساحة 450 متر.

وأكد رئيس المدينة ، على تواصل تنفيذ البرنامج الزمنى ، لإزالة كافة أشكال التعديات ، بالأماكن المستهدفة سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية أو التابعة لجهات ولاية أخرى ، للحفاظ على أراضى الدولة .