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شون وصوامع محافظة المنيا تستقبل 209 آلاف و273 طنا من محصول القمح

الأحد، 14 مايو 2023 12:43 م
شون وصوامع محافظة المنيا تستقبل 209 آلاف و273 طنا من محصول القمح توريد القمح - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى المنيا، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح بلغ 209273 طنا و298 كيلو جراما، قمح، من المزارعين، بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2023، حيث بدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الماضى، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالى المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
 

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اخبار المنيا

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