شباب الأقصر تنظم يوما بإسنا وتدريبات بالمشروع القومى لرياضة المرأة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل دعم الشباب في فعاليات المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة، وذلك بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، في إطار الاهتمام برياضة المرأة، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة.

وأكد مدير شباب ورياضة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يستهدف المشروع، العمل على تطوير اللياقة البدنية لدى الفتاة والمرأة من خلال ممارسة التمارين بالمراكز الرياضية، بمشاركة مدربين متخصصين على مستوى الجمهورية في الألعاب التالية:- (الكرة الطائرة - تنس طاولة - كرة اليد - الكاراتية - عروض رياضية)، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وتحت إشراف الكابتن محمود حسانى.

وأوضح صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يستمر تنفيذ المشروع القومي للمرأة في محافظة الأقصر (بمركز شباب الحسينات ادارة شباب الطود ) يومي السبت والثلاثاء الساعة ( 4-6) مساء، و(نادي مارمرقس بالأقصر) يومي السبت والثلاثاء الساعة (5-7) مساء، و(مركز شباب السلام بإسنا) يومي السبت والثلاثاء الساعة ( 4-6) مساء.

فيما نفذ مركز شباب السلام بمدينة إسنا، فعاليات يوم رياضي للنشء والشباب، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات شملت مباريات خماسي قدم ومسابقات رياضية، حيث يأتي تنفيذ اليوم الرياضي لزيادة توسيع قاعدة المشاركة بين أعضاء مراكز الشباب وتوظيف قدرات الشباب وإبراز مواهبهم، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعبد الرؤوف محمد علي مدير ادارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب السلام بإسنا.