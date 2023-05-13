اليوم السابع
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وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

السبت، 13 مايو 2023 07:06 م
وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية الرياضية للبنات، اليوم السبت، واستقبلته الدكتورة مها محمد أمين عميد الكلية، وبحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتورة صابرين مرسال رئيس قسم الإدارة الرياضية.
 
وناقش الوزير رسالة الدكتوراة  المُقدمة من الباحث "محمد جابر صادق عساف" وموضوعها "خطة تسويق الخدمات الترويحية للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بمجهورية مصر العربية".
 
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور أشرف صبحي محمد أستاذ ادارة الأعمال الرياضية بقسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة حلوان وزير الشباب والرياضة (مناقشا) والدكتور سامية حسن حسين أستاذ الترويح المتفرغ قسم الترويح كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية (مشرفا)، الدكتور صفوت على جمعه أستاذ الترويح الرياضي قسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية (مناقشا)، الدكتور عبد الله محمد محي أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية و الترويح  كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية (مشرفاً).
 
 
 
 
 
 
 

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