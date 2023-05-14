سفير "الاتحاد الأوروبى": ننفق أكثر من 50 مليون يورو فى مشاريع المياه بمصر

الإسكندرية جاكلين منير

قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى، إنه يجب التعامل مع مشاكل المياه بشكل أكثر جدية، ومن الضروري توعية الشباب عن كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى ، خلال كلمته فى ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلاميين، والتى تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى أن أحد أسباب الصراع فى العالم بسبب المياه.

وأوضح أن هناك تعاونا مع مصر فى هذا المجال، فهناك أكثر من 50 مليون يورو تنفق فى مشاريع المياه فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص فيما يخص معالجة المياه، لافتا إلى أن هناك تعاون مع غرفة الإسكندرية لرفع درجة الوعى فيما يتعلق بالمياه وتحلية المياه، مؤكدًا أهمية الدعم والتعاون لإحداث التغيير من أجل مصر.

واستكمل أن مصر ستفقد 20%؜ من المياه بسبب الزيادة السكانية ولذلك يجب التسارع فى الخطوات للحفاظ على المياه من أجل استمرارية ال حياة.

وفى ختام كلمته أكد كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبى، أن استراتيجية فى 2030 تستهدف التركيز على أهمية المياه، والتوعية للحفاظ عليها بالتعاون مع العديد من المؤسسات بمصر.