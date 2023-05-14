رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة

جاء ذلك بحضور الدكتور نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطري والدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، كما تضمنت لجنة المراجعين كلا من الدكتور حسين محمود المغربى رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة الدكتور هاني يوسف حسن ، الدكتور فكرى محمد حسين، الدكتور عبد الرحيم حسين عبد العظيم. وكذلك الدكتور عبدالله مرواد منسق الزيارة.

رحب الدكتور خالد الدرندلى بأعضاء اللجنة فى رحاب جامعة الزقازيق، مؤكدا على حرص الجامعة على تطوير أدائها وقدرتها المؤسسية، والتقييم المستمر للعملية التعليمية، طبقا للمعايير الأكاديمية والبحثية والأنشطة العلمية، ودورها فى خدمة المجتمع، ضماناً لجودتها واستعداداً لحصولها على الإعتماد، مشيدا بدور كلية الطب البيطرى فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال القوافل البيطرية لمختلف قرى محافظة الشرقية.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسين المغربى رئيس اللجنة بالدور الذي تقدمه كلية الطب البيطرى من خلال القوافل البيطرية بما لها دور هام التدريب الميداني للطلاب، وما لها من أثر ايجابى على المجتمع.

جدير بالذكر أن اللجنة منوط بها الزيارة الميدانية بكلية الطب البيطري والوقوف على كافة الأنشطة التعليمية البحثية والمجتمعية ومناقشتها بالكلية من خلال المقابلات الفردية والجماعية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي المجتمع المدني ومناقشة كافة التجهيزات التي تحظى بها الكلية التي يتيح لها التعامل مع كافة التحديات المختلفة والخدمات التي تقدمها لمحافظة الشرقية بوجه خاص، وتبنيها العديد من الدورات والبرامج التي تؤهل الكوادر البشرية لتقديم أفضل الخدمات.