حياة كريمة..تجديد شبكات الكهرباء ومحطات الصرف وتطوير مراكز الشباب بنصر النوبة

أسوان - صلاح المسن

مشروعات خدمية ظل يحلم بها سكان الريف المصرى، والتى تحققت منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة حياة كريمة، وتعمل المبادرة الرئاسية على تغيير الواقع داخل القرى الأكثر احتياجا فى كل ربوع الريف المصرى، وجهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

ومبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

واقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة.

ومن القري المدرجة بمحافظة أسوان ،قرى بقريتى الدكة وأبو هور وتوابعهما بمركز نصر النوبة، وتشمل المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، 35 من المشروعات الجارية بقريتى الدكة وأبو هور وتوابعهما بمركز نصر النوبة والتى ستخدم 20 ألف من المواطنين والأهالى بالقريتين ، تشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بأبوهور وتوابعها ، وتطوير مركز شباب الأمبركاب بنسب 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بالدكة بنسبة 98 % لكل منهما ، علاوة على مشروع إنشاء الملعب القانونى بدابود ، ووحدة إسعاف دابود بنسبة 95% لكل منهما، بجانب مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ، وتنفيذ شبكات وخطوط الصرف الصحى بأبو هور وتوابعها بنسب 90 %، فضلاً عن مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالسيالة، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالدكة بنسب 85 %، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبوهور بنسبة 75 %.