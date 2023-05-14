قافلة طبية مجانية فى قرية "كفر سماليج" ضمن حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع الإدارة الادارة الطبية ومعهد الهندسة الوراثية اليوم الأحد الموافق 14 مايو قافلة طبية مجانيه فى قرية"كفر سماليج" مركز تلا محافظة المنوفية.

وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، تأتي القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه البيطرية والزراعية .

وتأتي القافلة برعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وإشراف المهندس حمدي الشامي، مديرعام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمت القافله العديد من العيادات من (باطنة،جلدية، أطفال، التحاليل الطبية).

وأشار "جعفر" نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادته البالغة لنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشروعات البيئيه التنموية بعد انتهاء المرحلة الأولي والثانية من مبادرة حياة كريمة، وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة، وأثنى على مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل، وبدء موسم جديد من المرحلة الثالثة من القوافل الشاملة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في مراكز وقري المنوفية بركة السبع وتلا وشبين الكوم، والسادات.

كما أكد على استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شاملة بصفة دورية.

تم توقيع الكشف الطبي على المرضي بالمجان وإجراء التحاليل الطبية، وبلغ إجمالى الحالات "63" حالة بواقع 15حالة جلدية ، 11 حالة أطفال ، 19 حالة باطنة، 18حالة تحاليل .