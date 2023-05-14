حياة كريمة.. العلاج المجانى لـ 2553 مواطنا بقوافل طبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قوافل طبية مجانية، بقري كوم أمبو وصحاري، بمدينة أسوان، ومن جهته تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية.

وتم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو، ومنطقة صحارى التابعة لمركز أسوان، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية، ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان في تصريحات صحفية، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى والعلاجى لـ2553 مواطنا ومواطنة .

ولفت وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .