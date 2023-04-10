"صحة أسوان": إجراء 141 تحليل مخدرات للسائقين

واصلت إدارة المعامل التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، سواء المتعلقة بفحص السائقين بالقومسيون الطبى وتحليل المخدرات، أو المتعلقة بفحص الأغذية والمياه للتأكد من جودتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأكدت الدكتورة نهى مكرم درويش، مدير إدارة المعامل بأسوان، فى بيان صحفى، أن جهود الإدارة خلال شهر مارس المنقضى، شملت فحص 690 سائقاً بمعمل القومسيون الطبى، وكذا عمل 141 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى، وأيضاً عمل 1750 تحليل فيروسات كبدية.

وأضافت الدكتورة نهى مكرم، أنه تم بالتوازى فحص 130 عينة أغذية بكتريولوجيا وكيميائياً، وفحص 486 عينة مياه بكتريولوجيا وكيميائياً، مع استخراج 413 شهادة صحية لمتدوالى الأغذية، موضحةً أن تنفيذ كل هذه الجهود يأتى ضمن إستراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، فى إطار متابعته أداء المنظومة الصحية، مشيداً بالجهود الرائدة والمتميزة التى تقوم بها الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمديرية الصحة، والتى من بينها إدارة المعامل لما تنفذه من فحوصات وتحاليل طبية وعينات للأغذية والمياه للتأكد من جودتها ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.