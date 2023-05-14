جامعة مصر للمعلوماتية تفتح باب التقدم لطلاب الشهادات المعادلة

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية ، فتح باب التقدم للقبول من طلبة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والطلاب الوافدين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 للإلتحاق بكلياتها (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وفي هذا الإطار سوف تنظم الجامعة يوم مفتوح يوم السبت المقبل 20 مايو، ليتمكن الراغبين في الإلتحاق بها من التعرف على علوم المستقبل والبرامج الأكاديمية التي تقدمها والحياة الجامعية.

وأوضحت إدارة الجامعة الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقاً لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية والخاصة.

ويمكن التقدم للتسجيل بجامعة مصر للمعلوماتية، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة أو من خلال التقديم المباشر في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتم تسديد رسوم التسجيل المطلوبة، ويتم تحديد مواعيد اداء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية لتحديد المقررات التي سوف يدرسها الطالب، او قبول نتيجة امتحان ال IELTS

وقال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة" سوف تنظم الجامعة يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو يوماً مفتوحاً للراغبين في الإلتحاق بها، حيث تتيح هذه الفعالية التي تقام في حرم الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فرصة للطلاب لاتخاذ الخطوة التالية على طريق متابعة دراساتهم والتعرف على البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة - ذات الطراز الأكاديمي العالمي. لافتاً إلى أن الـ open day سوف يتضمن جلسات متزامنة مباشرة لكليات الجامعة، حيث يقدم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس نظرة عامة أكاديمية ومعلومات متعمقة حول الميزات والفرص التي تجعل برامج الجامعة فريدة من نوعها.