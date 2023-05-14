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تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على صفحات الغش والوزارة تتخذ إجراء قانونيا

الأحد، 14 مايو 2023 10:08 ص
تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على صفحات الغش والوزارة تتخذ إجراء قانونيا امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

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تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام صورا من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لبعض المديريات التعليمية منها مادة الدراسات لمحافظة الفيوم والدقهلية، وبعض المواد الأخرى لصفوف النقل، فيما أكدت المديريات التعليمية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين فى تصوير أسئلة الامتحان ورفعها على صفحات الغش الإلكترونى.
 
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى السبت 6 مايو الجارى وتستمر حتى نهايتها.
 
 
وأوضحت المديريات التعليمية أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .
 
فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين واخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

 


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